Erdogan will eine "Erneuerung" und Ausweitung des Abkommens von 2016. Er fordert dabei auch finanzielle und logistische Unterstützung der EU, um die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu organisieren. Zudem will Ankara auch Gelder für eine halbe Million weitere Flüchtlinge, die nicht aus Syrien kommen.