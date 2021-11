Auch die CDU-Abgeordnete Jana Schimke kommentierte den Flug kritisch: "Wenn man Wandel will, dann muss man ihn auch vorleben. Ansonsten wird man unglaubwürdig." Beide spielten darauf an, dass von der Leyen immer wieder zu mehr Engagement für den Klimaschutz aufruft. Zuletzt sagte sie Anfang der Woche bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow: "Wir alle, weltweit, müssen viel mehr Tempo machen."