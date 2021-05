Die Lufthansa meidet nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in der belarussischen Hauptstadt Minsk bis auf Weiteres den Luftraum. Vor allem Flüge nach Moskau müssten nun umgeleitet werden, sagte ein Sprecher. Auch die französische Air France sowie die finnische Finnair setzen ihre Flüge im belarussischen Luftraum aus.



Hintergrund ist die erzwungene Landung einer Maschine und der Festnahme des Bloggers Roman Protasewitsch. Die EU beschloss daraufhin ein Flug- und Landeverbot gegen belarussische Airlines. Nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk werden weitere Fluggesellschaften den belarussischen Luftraum vorerst meiden. Die Lufthansa kündigte an, dies bis auf Weiteres zu tun.