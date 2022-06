Die Bundesregierung hatte am Wochenende ihre Zustimmung zu dem Branchenplan signalisiert. Eine endgültige Entscheidung in Abstimmung der Ministerien für Arbeit, Inneres und Verkehr steht aber noch aus.

Ein Sprecher des Arbeitsministeriums sagte am Montag, die Gespräche dauerten noch an. Vor allem gehe es um den Verzicht auf die sogenannte Vorrangprüfung, ob also für die Jobs nicht auch inländische Arbeitnehmer zur Verfügung stünden.