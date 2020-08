Bemerkenswert ist, dass in allen drei Jahren der weitaus größte Teil der Dienstreisen auf Kurzstrecken entfiel, also auf Flüge bis 1.500 Kilometer. Dazu trägt bei, dass alle Bundesministerien sowie etliche Behörden nicht nur in Berlin, sondern auch in Bonn als früherer Hauptstadt der alten Bundesrepublik noch Dienstsitze haben.