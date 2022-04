Pelosi kündigte an, dass der Kongress prüfen werde, "was genau heute schief gelaufen ist und wer bei der Federal Aviation Administration für diesen ungeheuerlichen und beängstigenden Fehler zur Rechenschaft gezogen wird." Weder das US-Repräsentantenhaus noch der Senat, die beide in dem Gebäudekomplex untergebracht sind, hatten zu dem Zeitpunkt eine Sitzung. Der Vorfall löste auch Erinnerungen an die Terroranschläge des 11. September 2001 aus, als Islamisten Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York sowie das US-Verteidigungsministerium in Washington flogen.