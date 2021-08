Zum Vergleich: Bei der letzten großen Flut an Elbe und Donau im Jahr 2013 hatten sich Bund und Länder einen Sonderfonds in Höhe von acht Milliarden Euro aufgelegt. Ein Großteil des Geldes wurde auch abgerufen. Am meisten Mittel flossen damals in die Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur, große Nachfrage gab es auch von Privathaushalten.