Eine Putzfrau wurde dem Oberleutnant der Bundeswehr Franco A. zum Verhängnis. Sie entdeckte Anfang 2017 am Wiener Flughafen eine Waffe in einer Toilette, die A. zuvor dort versteckt hatte. Als er wenige Wochen später die Waffe wieder an sich nehmen wollte, griff die Polizei zu. Die Ermittler kamen aus dem Staunen kaum heraus. Denn die vom Oberleutnant A. abgenommen Fingerabdrücke führten noch zu einer anderen Identität, einem vermeintlichen syrischen Flüchtling. Franco A. führte ein Doppelleben. Er registrierte sich 2015 als syrischer Flüchtling, bekam staatliche Leistungen, übernachtete sogar zeitweise in einer Flüchtlingsunterkunft.