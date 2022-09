Die Teilmobilmachung und auch die Schnelligkeit der "Referenden" nennt die Expertin "eine Eskalation aus der Position der Schwäche". Das mache es aber nicht weniger gefährlich, sondern sogar noch gefährlicher. "Es ist ja schon so, dass die Mobilisierung etwas ist, was Wladimir Putin nicht wollte und was jetzt nötig geworden ist." Das zeige auch, dass dieser Krieg "in keinster Weise so läuft für Russland, wie sich Putin das vorgestellt hat."