Doch auch abseits der hellen Scheinwerfer stichelt Erdoğan immer wieder gegen Macron. So sandte er nach der Explosionskatastrophe in Beirut seinen Vizepräsidenten in den Libanon. Um klarzumachen, dass die Türkei keine politischen Veränderungen dort fordere. Das hatte Macron zwei Tage vorher in Beirut gefordert. So könne es nicht weitergehen im Libanon. Kolonialattitüden, hieß es in Ankara dazu.