Falls sie gewinnen sollte, würde das laut Politologen Olivier Rouquan "große Unsicherheit für Europa und die europäische Politik bedeuten". Es stünde dann auch Frankreichs Engagement als Teil des deutsch-französischen Tandems in Frage. So will Le Pen zum Beispiel deutsch-französische Rüstungsprojekte auf Eis legen. Ein französischer EU-Austritt käme aber nicht mehr in Frage, erklärte Le Pen. Trotzdem will sie den französischen Beitrag zum EU-Haushalt kürzen und französisches Recht über das europäische stellen.