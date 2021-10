Als die Kolonialstaaten die neuen Gebiete eroberten und untereinander aufteilten, nahmen sie keine Rücksicht darauf, wer in dem Gebiet lebte und ob es vorher schon Grenzen gegeben hatte. So entstanden zum Beispiel in Afrika und in Asien neue Länder. Dort lebten nun viele Menschen aus unterschiedlichen Völkern und mit verschiedenen Sprachen zusammen. Noch heute gibt es Streit wegen Grenzen, die vor vielen Jahren von Kolonialstaaten gezogen wurden. Zwischen Indien, Pakistan und China gibt es zum Beispiel Streit um die Region Kaschmir. Großbritannien hatte eine Grenze gezogen, mit der die drei Staaten nun nicht einverstanden sind. In den vergangenen 70 Jahren kam es deshalb zu fünf Kriegen in der Region.

Bildquelle: Mukhtar Khan/AP/dpa