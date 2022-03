Macron kennen die Franzosen. Und auch wenn sie in der Vergangenheit viel an seinen innen- und sozialpolitischen Reformen auszusetzen hatten: Selbst Kritiker bescheinigen ihm, in der Diplomatie rund um den Krieg in der Ukraine eine gute Figur zu machen. In Umfragen legte Macron nach Beginn des Krieges deutlich zu.