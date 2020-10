Der Angreifer war der Polizei zufolge am Donnerstag gegen neun Uhr morgens in die katholische Basilika Notre-Dame im belebten Zentrum von Nizza eingedrungen. Dort tötete der mutmaßliche Islamist einen 55-jährigen Küster und eine 60-jährige Frau mit einem Messer, das laut den Behörden 30 Zentimeter lang ist. Eine weitere Frau konnte zunächst in eine Bar flüchten, wo sie jedoch ihren Verletzungen erlag.