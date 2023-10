Eine Schule im Norden Frankreichs, in der vergangene Woche eine Lehrkraft erstochen wurde, ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Die Drohung sei übers Internet eingegangen, teilte die Präfektur in der Region Pas-de-Calais am Montag mit. Ein Bombenentschärfungsteam sei bereits vor Ort, man ergreife an dem Gymnasium in Arras alle nötigen Vorsichtsmaßnahme.