Wegen der Veröffentlichung von Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed in Frankreich hatte es vor kurzem antifranzösische Demonstrationen in der Türkei und in anderen muslimisch geprägten Staaten gegeben. Die Proteste entzündeten sich an Macrons Äußerungen bei der Trauerfeier für den getöteten Lehrer Paty. Der Staatschef hatte dabei ein Festhalten an den Mohammed-Karikaturen im Namen der Meinungsfreiheit angekündigt.