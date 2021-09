Die USA und Australien zeigten sich über Frankreichs Reaktion betroffen. Washington erklärte, Frankreich sei ein wichtiger Verbündeter, man lege größten Wert auf die gemeinsamen Beziehungen, so der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, in einer Erklärung. Ein Sprecher des australischen Außenministeriums bedauerte in einer Erklärung ebenfalls den Abzug des französischen Botschafters.