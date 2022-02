Die meisten Kinder kommen aus schwierigen Verhältnissen. Die Arbeitslosigkeit in Argenteuil ist hoch, die Pandemie hat die soziale Ungleichheit noch verstärkt. Viele in den grauen Plattenbauten kommen gerade so über die Runden. Die Frustration schlägt mitunter in Gewalt zwischen der Polizei und Jugendlichen um. Dazu gibt es in den Vierteln vereinzelt auch Anhänger radikal-islamistischer Gruppierungen.