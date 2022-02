Im Rennen um die französische Präsidentschaft haben am Samstag die rechtsgerichteten Kandidaten um Stimmen geworben. Die rechte Politikerin Marine Le Pen hielt ihre erste große Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Reims in der Champagne ab. Ihr Konkurrent, der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtspopulist Éric Zemmour, veranstaltete am selben Tag eine Kundgebung in der Stadt Lille, offenbar um von Le Pen abzulenken.