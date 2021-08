Aber was dann etwa Frau Schoppe bei ihrer Rede zum Thema Vergewaltigung in der Ehe erlebt hat (Anm. d. Red.: Grünen-Politikerin Waltraud Schoppe am 5. Mai 1983) - also, da habe ich mich für die Männer geschämt. Es war zum Teil ein sexistischer Männermob, der rumgrölte, der sich feixend auf die Oberschenkel klatschte. Das waren negative Sternstunden. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr so möglich.