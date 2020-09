Vor allem Kinder führen zu einer Minderung des Lebenseinkommens - und zwar deutlich bei Müttern, aber "so gut wie gar nicht" bei Vätern, wie es in der Studie hieß. Denn hauptsächlich Mütter nehmen Auszeiten vom Arbeitsmarkt. Zudem arbeiteten Frauen zwischen 30 und 50 hauptsächlich in Teilzeit, während Männer meist in Vollzeit beschäftigt seien.