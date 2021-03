Die Freien Wähler zählen zu den Gewinnern der Landtagswahlen im Südwesten. In Baden-Württemberg holten sie die größten Zugewinne aller Parteien, scheiterten aber an der Fünfprozenthürde. In Rheinland-Pfalz schafften sie erstmals den Einzug in den Landtag - damit sind die als bürgerliche Kraft auftretenden Freien Wähler nun deutschlandweit in drei von 16 Landtagen vertreten.