Wie sehr die Union die Freien Wähler fürchtet, zeigte sich schon 2006 in Hessen. Der damalige CDU-Ministerpräsident Roland Koch wollte die Freien Wähler davon abhalten, an der Landtagswahl 2008 teilzunehmen. Die Freien Wähler sollten per Gesetz rückwirkend Wahlkampfkostenerstattung für Kommunalwahlen erhalten - unter einer Bedingung: keine Teilnahme an der Landtagswahl.