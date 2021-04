Kritik kam von der Opposition. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte im NDR, die Bundeswehr habe andere Sorgen, wie etwa die Materialbeschaffung. "Was wir brauchen, sind junge Männer und Frauen, die bereit sind, in den Einsatz zu gehen, und die bereit sind, so ausgebildet zu werden, dass unsere Freiheit in Frieden geschützt wird." Das sei mit einem solchen sozialen Jahr nicht getan.