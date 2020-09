In Bremen nahmen an verschiedenen Fridays-for-Future-Aufzügen 2.200 Menschen teil, wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte. In Hamburg rechnete Fridays for Future mit etwa 10.000 Teilnehmern. Die geplante Großdemonstration in München wurde wegen der hohen Infektionszahlen in der bayrischen Hauptstadt abgesagt.