Mit Vorantreiben des Projekts "neue Seidenstraße" erschließt sich China mittels Infrastrukturmaßnahmen bislang unerschlossene Märkte. In internationalen Organisationen versucht China seinen Einfluss zu sichern. Gelingt das nicht, gründet es neue Institutionen, wie beispielsweise die New Development Bank, die Infrastruktur in Entwicklungsländern finanziert.