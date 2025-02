Friedrich Merz trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Frankreichs Präsident Macron hat CDU-Chef Merz zu einem Gespräch empfangen. Sie wollen ein neues Kapitel in den deutsch-französischen Beziehungen aufschlagen, so die Union.

Der mögliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen gemeinsam neuen Schwung in die deutsch-französischen Beziehungen bringen. Nach einem dreistündigen Treffen mit Macron im Élysée-Palast am Mittwochabend sagte Merz:

Gespräch in "freundschaftlicher Atmosphäre"

Nach dem Empfang beim französischen Präsidenten zeigte sich der Unions-Kanzlerkandidat zuversichtlich: "Vielen Dank, lieber Emmanuel Macron, für Deine Freundschaft und Dein Vertrauen in die deutsch-französischen Beziehungen", schrieb Merz am Mittwochabend im Onlinedienst X auf Deutsch und Französisch.

Aus CDU-Kreisen hieß es, das Gespräch habe in sehr freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden. Merz und Macron seien sich einig gewesen, ein neues Kapitel in den deutsch-französischen Beziehungen aufzuschlagen. Es habe eine sehr große Übereinstimmung in den Themen und viele Ansatzpunkte für gemeinsame Initiativen gegeben.