Die Methode ist nicht neu. Als vor acht Jahren eine Jury das Wort "Sozialtourismus" zum "Unwort des Jahres 2013" wählt, heißt es in der Begründung: Mit dem Begriff werden Menschen diskriminiert, "die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen". Politischer Geländegewinn auf Kosten derer, die in Not sind: Merz will erkennbar rechts blinken und offenbart damit ein befremdliches Verständnis einer christdemokratischer Opposition.