Im Durchsuchungsbeschluss heißt es: "Der Tatverdacht ergibt sich aus dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere den Videoaufzeichnungen an der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, am Hauptbahnhof in Nürnberg und den DNA-Spuren an den Brandsätzen und Drohschreiben."