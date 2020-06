So oder so: Mittlerweile will das Ministerium den Nutri-Score - und plant nun, ihn in der zweiten Jahreshälfte auf freiwilliger Basis einzuführen. Offenbar lässt sich der Meinungsumschwung dadurch erklären, dass eine vom Ministerium in Auftrag gegebene Verbraucherumfrage im vergangenen September ergeben hatte: Die Mehrheit der Supermarktkunden wünscht sich das Farbsystem.