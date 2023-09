Doch der Fall sei gut dokumentiert, so dass Pro Asyl davon ausgeht, dass die Klage weitergehen könnte. "Frontex ist so tief involviert, die Entscheidung des Gerichts ist realitätsfern", so Karl Kopp. Die Frage, wie Frontex in die Verantwortung genommen werden könne, stelle sich immer drängender, so Pro Asyl - das Hin und Her der Zuständigkeiten müsse aufhören.