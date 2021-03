Einsätze, bei denen die EU-Grenzschützer Griechenland unterstützen, sollen eigentlich so ablaufen: Wenn Frontex-Einsatzkräfte ein Flüchtlingsboot entdecken, benachrichtigen sie in der Regel die griechische Küstenwache. Sie soll Menschen retten, die in griechischen Gewässern in Seenot geraten sind. Handelt es sich um Geflüchtete, müssen die Menschen an Land die Möglichkeit bekommen, einen Asylantrag zu stellen.