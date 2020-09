Coronavirus.

Gegen eine Ausbreitung des Coronavirus setzen auch Regierungen in Südostasien auf Einreiseverbote für europäische Bürger und Schulschließungen. Vietnam und Kambodscha schlossen für einen Monat ihre Grenzen für Reisende aus mehreren europäischen Ländern, darunter auch aus Deutschland.



In Jakarta und Phom Penh sowie in der Touristenmetropole Siem Reap sollen die Schulen zwei Wochen lang geschlossen bleiben. Das gleiche gilt in Bangkok für einige Schulen.