Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre. (...) Das muss jedem klar sein", sagte Söder in einer Regierungserklärung im Landtag.



Laut Söder gebe es Berichte, dass sich viele Menschen nicht an die Empfehlungen halten. Es liege aber an jedem einzelnen, seinen Beitrag zu leisten.