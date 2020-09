Abgesperrter Außenbereich einer Gaststätte in Jena.

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Bild vom 18.03.2020

Die Stadt Jena hat zur Eindämmung des Coronavirus ein Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte ausgesprochen. Darunter fallen Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Parkplätze und der Stadtwald, teilte die Stadt mit. "Ziel ist die strikte Vermeidung des Zusammentreffens von Menschen in Gruppen."



Ausnahmen soll es aber geben. So soll es weiterhin möglich sein, allein, zu zweit, in der Familie oder den Menschen, die in einem Haushalt leben, an die frische Luft zu gehen.