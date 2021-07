Was als teuer empfunden werde, bemesse sich an den Möglichkeiten des Einzelnen, fügte er hinzu. Gerade wenn der Mangel an Wohnraum zu groß ist, werde es schwierig, konstatierte Johannes Vogel. "Die Preise steigen schneller und Berlin beispielsweise hat doppelt so viel Zuzug wie Wohnraum in den vergangenen zehn Jahren geschaffen wurde".