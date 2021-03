Nach dem Tsunami wurden alle 54 Atomreaktoren im Land abgeschaltet und die Sicherheitsanforderungen verschärft. Derzeit sind neun Reaktoren wieder in Betrieb, 24 sollen endgültig stillgelegt werden. Vor dem Unglück wurden 30 Prozent des Stroms in Japan in Kernkraftwerken erzeugt, 2019 waren es nur noch 6,2 Prozent. Die Regierung will diesen Anteil bis 2030 auf 20 bis 22 Prozent erhöhen - ein unerreichbares Ziel nach Ansicht vieler Experten.