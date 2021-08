Hier treffen wir Yoko Endo. Sie ist in Tomioka geboren. Seit der Evakuierung lebt sie in Iwaki Stadt, dreißig Kilometer weiter südlich In das Haus, in dem sie vor der Katastrophe mit ihrem Mann lebte, will sie nicht zurück, obwohl die Behörden es wieder freigaben. Die Strahlung sei noch immer zu hoch, sagt sie.