Auch die wissenschaftliche Basis dieser Zielmarke sei in Rom erstmals von allen anerkannt worden. In der Gipfel-Erklärung liest sich das wie ein Grundkurs Klimapolitik: "Wir erkennen an, dass die Folgen des Klimawandels bei 1,5 Grad deutlich geringer sind als bei 2 Grad", steht da in Absatz 22, dicht gefolgt von dem Versprechen, noch in diesem Jahrzehnt weitere Maßnahmen zu ergreifen - allerdings nur im Einklang mit "nationalen Umständen".