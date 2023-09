Rolle bei G20-Gipfel : Europa - nur noch Scheinriese?

In dem berühmten Kinderbuch "Jim Knopf und die Wilde 13" kommt ein Riese vor. Sein Name ist Herr Tur Tur. Von weitem wirkt er furchteinflößend, aber um so näher man ihm kommt, desto so kleiner wird er. Er schrumpft auf Augenhöhe. Er ist nett und will niemandem etwas Böses.