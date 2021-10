Wenn Joe Biden also wirklich führen will gemäß seinem Motto "America is back", dann muss auch er seinen vollmundigen Versprechungen der vergangenen Monate Taten folgen lassen. Auf den ersten Blick hat er noch wenig vorzuweisen, aber bei genauerem Hinsehen ist der US-Präsident in drei wesentlichen Punkten seinen Amtskollegen in Europa und in anderen Teilen der Welt sogar weit voraus: