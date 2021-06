Wer verstehen will, was da in Cornwall passiert ist, der stelle sich diesen Gipfel nur einmal ohne Joe Biden vor. Dann wäre der andere dabeigewesen, dessen Namen die übrigen sechs am liebsten gar nicht mehr erwähnen wollen. Boris Johnson war ganz missmutig, dass man ihn in jedem Interview an seine Begeisterung für Bidens Vorgänger erinnerte.