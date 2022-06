Schon 2015, beim letzten G7-Gipfel in Deutschland, hat Hiksch von den "NaturFreunden Deutschland" die Demo mitorganisiert. Damals, so der 58-Jährige, seien rund 40.000 Menschen auf der Straße gewesen. Alles verlief ziemlich friedlich, darauf hoffe er auch jetzt. In der Szene sei er bekannt wie ein bunter Hund, allein in Berlin habe er über tausend Demonstrationen angemeldet, berichtet er. "Dadurch kenne ich sehr viele Kollegen aus Berlin, die auch in Elmau sein werden, Polizist*innen und Demonstrant*innen."