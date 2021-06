Boris Johnson fährt auf, was er kann. Die halbe königliche Familie lässt er anreisen. Selbst die kürzlich erst verwitwete Queen, so wurde Donnerstag am späten Abend bekannt, soll die Regierungschefs der G7 in Cornwall charmieren. Der britische Premier will den heute beginnenden Gipfel nutzen, um seine Vision vom innovativen, wendigen Brexit-Britain auf ganz großer Bühne vorzuführen.