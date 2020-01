Laut Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington, hat US-Präsident Donald Trump kein Interesse an einer Eskalation. Er wolle den Konflikt vielmehr an die Nato delegieren. Die aktuellen Entwicklungen sieht Theveßen kritisch: "Es läuft momentan super für die iranische Regierung. Sie kann sich freuen, dass sie innenpolitisch gestärkt ist und niemand mehr über die niedergeschlagenen Unruhen redet." Auch wenn die USA militärisch überlegen seien, könne "der politische Sieg möglicherweise bei den Iranern liegen".