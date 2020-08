Dadurch, dass wir diesen dummen Streit um die Obergrenze ideologisch diskutiert haben, statt zu klären, welche Voraussetzungen für die Flüchtlingsaufnahme wir bei bestem Willen schaffen können und wie viele Menschen dann pro Jahr in etwa kommen können und wie viele nicht, haben wir alle diejenigen verloren, die nicht rechtsradikal, rassistisch oder ausländerfeindlich sind, die aber berechtigte Fragen hatten. Am Ende haben wir die äußere Liberalität unseres Landes, nämlich Menschen in Not in unser Land zu lassen, bezahlt mit einem Verlust an innerer Liberalität. Das ist das bittere Ergebnis, wenn man sich das heute rückblickend anschaut.