Gabriel: Kanada sollte Teil der Europäischen Union werden

Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel hat vorgeschlagen, Kanada die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anzubieten.

Bisher exportierte Cap Solar flexible Solarzellen in die USA. Wie viele Unternehmen will auch das kanadische Start-up nun unabhängiger von Kanadas Nachbarn werden und Kunden in Europa suchen.

26.03.2025 | 2:04 min