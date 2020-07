Sigmar Gabriel war Berater bei Tönnies

Tönnies steht massiv unter Druck, nachdem es am Hauptstandort des Fleischkonzerns in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen einen massiven Corona-Ausbruch gegeben hatte. Der Betrieb wurde vorübergehend geschlossen und eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen für die Kreise Gütersloh und Warendorf angeordnet.