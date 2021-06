Der Plan war: Jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, soll in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Damit würde sich nach dem Betreuungsanspruch in der Kita, den es schon länger gibt, direkt ein solches Recht in der Schule anschließen. Die Betreuungszeit soll mindestens acht Stunden am Tag betragen, auch in den Ferien.