Zu den größten Verlierern gehören dabei meist die einheimischen Arten. Gastl konzentriert sich deshalb in seinem Konzept auf die Pflanzung vorwiegend einheimischer und standortgerechter Arten. Außerdem werden im Hortus weder Biozide noch Herbizide eingesetzt. Viel mehr setzt Gastl auf einen Garten, der als in sich geschlossener Kreislauf funktioniert: So wird der Hotspot-Zone beispielsweise organisches Material entzogen, damit der Boden mager bleibt - was aber wiederum in der Ertragszone zum Düngen des Gemüses zum Einsatz kommt.